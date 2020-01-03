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Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

MALATYA'nın Darende ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu 1 kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı.

03.01.2020 16:58 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:58 Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

MALATYA'nın ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu 1 kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı. sorgusunda şüphelinin bağlantılı olduğu belirlenen 2 adrese baskın yapıldı. Adreslerde uyuşturucu ve silah ele geçiren ekipler, 1 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kurdukları uygulama noktasında şüphe üzerine E.K.'yi durdurarak üstünü aradı. Yapılan aramada bir miktar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan E.K.'nin yapılan sorgusunda bağlantılı olduğu tespit edilen 2 adrese polis tarafından operasyon düzenlendi. Ekiplerin adreslerde yaptığı aramalarda, 23 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 3 şarjör ile 21 mermi, 1 ruhsatsız av tüfeği, farklı kalibrelerde 141 av tüfeği fişeği, 1 kurusıkı tabanca, 1 şarjör, 2 kurusıkı tabanca fişeği, 10 otomatik tüfek mermisi ve 1 uzun namlulu tüfek mermisi ele geçirildi. Uyuşturucu ve silahlara el koyan polis M.K.'yi de gözaltına aldı. 2 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.



Darende, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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