Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
MALATYA'da, polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.
07.04.2020 16:46 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:46
MALATYA'da, polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, 70 gram metamfetamin ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirdi. Uyuşturucu ile tabancaya el koyan polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA