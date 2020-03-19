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Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

19.03.2020 12:20 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:52
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Malatya 'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Teknik takip ve analiz sonucu belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda ise 460 uyuşturucu hap, 2 tabanca ve bunlara ait şarjör ve 18 fişek ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Malatya, Güncel

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