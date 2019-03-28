Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu

Kaynak: AA

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.Malatya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu imal eden ve satanlara yönelik çalışma başlatıldı.Ekipler, kent merkezinde uyuşturucu taşıdığını belirlenen bir aracı durdurarak arama yaptı. Araçtaki aramada 6 bin 594 uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi doğuran hap ele geçirildi.Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.