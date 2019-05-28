28.05.2019 16:44
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Malatya'da uyuşturucu operasyonu

Malatya

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 152 kök kenevir ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 152 kök kenevir ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında oluşturulan özel ekip, istihbarat çalışmaları neticesinde Darende ilçesindeki ormanlık alanda 3 farklı noktaya kenevir ekildiğini belirledi.
Jandarma 3 farklı noktaya yaptığı eş zamanlı operasyonda 152 kök kenevir ele geçirdi ve 3 şüpheliyi gözaltına altı. Kenevir, Malatya, Güncel
Kaynak: AA