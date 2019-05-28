Malatya'da uyuşturucu operasyonu

Malatya
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 152 kök kenevir ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında oluşturulan özel ekip, istihbarat çalışmaları neticesinde Darende
ilçesindeki ormanlık alanda 3 farklı noktaya kenevir ekildiğini belirledi.
Jandarma 3 farklı noktaya yaptığı eş zamanlı operasyonda 152 kök kenevir ele geçirdi ve 3 şüpheliyi gözaltına altı.
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Kaynak: AA