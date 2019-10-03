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Malatya'da uyuşturucu operasyonu

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 12 kilogram kubar esrar, 3 ruhsatsız av tüfeği ile 1 tabanca ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

03.10.2019 10:22Malatya'da uyuşturucu operasyonu
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 12 kilogram kubar esrar, 3 ruhsatsız av tüfeği ile 1 tabanca ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçadağ ilçesine bağlı bir mahallede, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin yapıldığını belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, iki şüpheliyi gözaltına aldı.
Yapılan aramalarda ise 12 kilogram kubar esrar, 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 121 tabanca fişeği ve 94 av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Zanlılar, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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