Malatya'da uyuşturucu operasyonu
Malatya'da düzenlenen operasyonda 598 uyuşturucu hap ele geçirildi.
11.04.2020 14:34 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:40
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan uygulamada, 2 kişinin yapılan üst aramasında 598 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Uygulamada ayrıca, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.A'da yakalandı.
Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Kaynak: AA