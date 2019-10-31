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Malatya'da uyuşturucu operasyonu 6 gözaltı

Malatya'da uyuşturucu operasyonu 6 gözaltıMalatya'nın Pütürge ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2,5 kilo esrar ile 6 av tüfeği ele geçirilirken, 6 kişi de gözaltına alındı.

31.10.2019 18:26
Malatya'da uyuşturucu operasyonu 6 gözaltı
Malatya'nın Pütürge ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2,5 kilo esrar ile 6 av tüfeği ele geçirilirken, 6 kişi de gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Pütürge'de uyuşturucu ticareti yapan ve üretenlere yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, belirlenen adreslere yaptığı baskınlarda 2,5 kilo esrar, 110 kök kenevir, 100 gram kenevir tohumu, 6 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı, 53 kurusıkı mermisi, 102 av tüfeği fişeği ve 10 tabanca mermisi ele geçirdi. Uyuşturuculara ve silahlara el koyan jandarma ekipleri, 6 kişiyi gözaltına aldı.
Malatya'da uyuşturucu operasyonu 6 gözaltı

Malatya, Güncel

Kaynak: DHA


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