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Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

MALATYA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.

12.03.2020 11:20 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:20
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

MALATYA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu satıcısı oldukları iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.


Kaynak: DHA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Güncel

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