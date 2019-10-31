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Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 kilo 500 gram kubar esrar, 110 kök kenevir bitkisi, 6 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

31.10.2019 16:20Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 kilo 500 gram kubar esrar, 110 kök kenevir bitkisi, 6 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pütürge ilçesinde, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 2 kilo 500 gram kubar esrar, saksı içerisine dikilmiş 110 kök kenevir bitkisi, 100 gram kenevir tohumu, 6 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız kuru sıkı tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kenevir, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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