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Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandıEmniyetten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ile ticareti" yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

12.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:38
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Malatya 'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ile ticareti" yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Ekiplerce 2 şüphelinin araç ve üst aramalarında bir miktar sentetik uyuşturucu ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 520 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ile ticareti" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler : Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Malatya, Güncel

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