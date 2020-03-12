Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandıEmniyetten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ile ticareti" yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.
12.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:38
Malatya 'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ile ticareti" yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Ekiplerce 2 şüphelinin araç ve üst aramalarında bir miktar sentetik uyuşturucu ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 520 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ile ticareti" suçundan tutuklandı.
Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ile ticareti" yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Ekiplerce 2 şüphelinin araç ve üst aramalarında bir miktar sentetik uyuşturucu ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 520 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ile ticareti" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA
Etiketler : Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Malatya, Güncel
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