Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı
Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden birisi tutuklandı.
15.04.2020 16:56 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:03
Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ile ticareti" yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Ekiplerce 3 şüphelinin araç ve üst aramalarında 30,99 gram sentetik uyuşturucuyla 431 gram toz esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden birisi "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ile ticareti" suçundan tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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