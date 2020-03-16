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Malatya'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 7 gözaltı

Malatya'da uyuşturucu ve silah ticareti yapanlara yönelik 3 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda farklı operasyon kapsamında 7 şahıs gözaltına alındıMalatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcıları, uyuşturucu...

16.03.2020 14:21 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:21
Malatya'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 7 gözaltı
Malatya 'da uyuşturucu ve silah ticareti yapanlara yönelik 3 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda farklı operasyon kapsamında 7 şahıs gözaltına alındı

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcıları, uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden, bulunduran şahıs ve grupların yakalanmasına yönelik kapsamlı çalışmalar ile teknik ve fiziki takip sonucunda yapılan 3 farklı noktadaki operasyonlarda 914.11 gram esrar maddesi, 2 adet kuru sıkıdan bozma tabanca, 0.62 gram metamfetamin maddesi ve 2 adet yeşil reçeteye tabi hap, 25,08 gram metamfetamin maddesi, 16 adet uyuşturucu ve uyarıcı nitelikte hap ele geçirildi. Operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

Ayrıca Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda ise 1 şahıstan 6 parça halinde toplamda 31 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Malatya, 3. Sayfa

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