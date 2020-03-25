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Malatya'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

MALATYA'da, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

25.03.2020 15:24 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:24
Malatya'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

MALATYA'da, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma kapsamında kentte belirlediği adreslere operasyon düzenledi. Ekiplerin adreslerde yaptığı aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Uyuşturucu Ticareti, Güncel

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