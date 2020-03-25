Malatya'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

MALATYA'da, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma kapsamında kentte belirlediği adreslere operasyon düzenledi. Ekiplerin adreslerde yaptığı aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA