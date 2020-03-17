Malatya'da uyuşturucu ticaretine 7 gözaltı
MALATYA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.
17.03.2020 12:55 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:55
MALATYA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 ayrı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 914 gram esrar, 2 kurusıkıdan bozma tabanca, bir miktar metamfetamin ve 18 hap ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu satıcısı oldukları iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Kaynak: DHA
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Güncel
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