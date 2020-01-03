Malatya'da uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Malatya'da polis ekiplerince yapılan operasyonlarda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.



Edinilen bilgilere göre, Darende İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenerek durdurulan E. K.'nın yapılan üst aramasında 0.69 gram esrar ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, E.K.'nın esrar maddesini M.K.'dan temin ettiğini belirtmesi üzerine M.K. isimli şahsın 2 ayrı ikametine eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyonda kavanoz içerisinde 51 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 3 adet şarjör ile 21 adet mermi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, farklı kalibrelerde 141 adet av tüfeği fişeği,1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet şarjör, 2 adet kuru sıkı tabanca fişeği, 10 adet Ak-47 tüfeği mermisi, 1 adet uzun namlulu tüfek mermisi ele geçirildi.



Gözaltına alınan E.K. ile M.K.'nın İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İHA