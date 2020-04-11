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Malatya'da uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Malatya'da yapılan uygulamalarda, silah ve uyuşturucu hap ele geçirilirken, uyarıcı madde ticareti yapma suçundan aranan 1 kişi yakalandı.

11.04.2020 19:41 | Son Güncelleme: 11.04.2020 19:41
Malatya'da uyuşturucu ve silah ele geçirildi
Malatya'da yapılan uygulamalarda, silah ve uyuşturucu hap ele geçirilirken, uyarıcı madde ticareti yapma suçundan aranan 1 kişi yakalandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda, şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin yapılan üst aramasında 598 adet uyuşturucu ve uyarıcı nitelikte hap ele geçirilirken,uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan aranan 4 Yıl 2 ay hapis cezası bulunan A. A. yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan yapılan uygulamalarda durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahısın yapılan üst aramasında 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: 3. Sayfa
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