Malatya'da uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi

Malatya'da uyuşturucu ve silahlar ele geçirilirken, olaylarla ilgili 6 zanlı yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, 503 adet uyuşturucu ve uyarıcı nitelikte hap, 13 gram Narkotik Madde, 4 adet ruhsatsız tüfek, 5 adet kartuş,1 Adet 7.65 ruhsatsız tabanca bu tabancaya ait bir adet şarjör ve 14 adet fişek ile 2 adet kesici alet ele geçirildi.



Uyuşturucu ve silahlarla ilgili 6 zanlı yakalanırken, tahkikatın sürdürüldüğü kaydedildi. - MALATYA