Malatya'da uyuşturucudan 1 tutuklama
Malatya'da portakal kabukları içerisine saklanmış uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili bir zanlı tutuklandı.
08.04.2020 12:55 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:55
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan istihbari çalışmalarda, uyuşturucu ile mücadele kapsamında TCK 188/3 uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak maddesi gereğince 1 şüpheli şahsın aracında ve üzerinde arama yapıldı. Aramada portakal kabukları içerisine gizlenmiş vaziyette 47,42 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli Emniyet Müdürlüğündeki yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MALATYA
Kaynak: İHA