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Malatya'da uyuşturucudan 1 tutuklama

Malatya'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer iki kişi ise serbest bırakıldıMalatya il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonrası bir...

15.04.2020 17:32 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:32
Malatya'da uyuşturucudan 1 tutuklama
Malatya 'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer iki kişi ise serbest bırakıldı

Malatya il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonrası bir araçta uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 3 kişinin üzerinde ve araçta yapılan aramalarda 30,99 gram metamfetamin ile 431 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi adli kontrol şartıyla diğeri ise savcılıkça serbest bırakıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Polis, 3. Sayfa
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