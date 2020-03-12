Malatya'da uyuşturucuya 2 tutuklama
MALATYA'da, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.
12.03.2020 16:40 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:40
MALATYA'da, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma kapsamında kentte belirlediği adreslere operasyon düzenledi. Ekiplerin adreslerde yaptığı aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.
Kaynak: DHA
Etiketler : Uyuşturucu Ticareti, Güncel
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