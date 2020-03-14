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Malatya'da, uyuşturucuya 2 tutuklama

MALATYA'da, polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si, tutuklandı.

14.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:24
Malatya'da, uyuşturucuya 2 tutuklama

MALATYA'da, polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si, tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Ekiplerin belirlenen adreslerde yaptığı baskında, 856 uyuşturucu ve uyarıcı nitelikte hap, 54,56 gram sentetik kannabinoid ile 1 tabanca ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si, tutuklanarak cezaevine konuldu, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Polis, Güncel

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