Haberler » 3. Sayfa » Malatya'da uyuşturucuya geçit yok - Haber

Malatya'da uyuşturucuya geçit yok

Malatya'da gerçekleştirilen uygulamalarda durumlarından şüphelenilerek durdurulan 2 şüpheliden uyuşturucu madde ele geçirildi.

24.11.2019 15:43 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:48Malatya'da uyuşturucuya geçit yok
'da gerçekleştirilen uygulamalarda durumlarından şüphelenilerek durdurulan 2 şüpheliden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan şok uygulamasında durumundan şüphelenilerek durdurulan M.D. isimli şahıstan 2 paket halinde 2.11 gram metamfetamin maddesi ele geçirildiği belirtildi.

Yine Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Turgut Temelli Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan C. B. isimli şahıstan da paket halinde 1.90 gram Bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildiği ifade edildi.

Her iki şüpheli hakkında da yasal işlem başlatıldığı belirtildi. - MALATYA

Emniyet Müdürlüğü, Yeşilyurt, Malatya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:49 Güney Koreli şarkıcı Goo Hara evinde ölü bulundu
16:47 Keşan'da yerel gazeteye silahlı saldırı
16:45 Çorum'da silahlı kavga: 4 yaralı
16:19 Çorum'da silahlı kavga: 4 yaralı
16:15 Keşan'da yerel gazeteye silahlı saldırı
15:59 Çağla Şıkel, "Göğüslerini göstermemeyi öğret" diyen Arto'ya 1 Milyon liralık tazminat davası açtı
14:50 Emekli başkomiser kızını uyurken silahıyla öldürdü
11:27 ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
00:53 Bina yanarken kimse rahatını bozmadı! Berber tıraş etti, kahvehanedekiler oyun oynadı, evdeki çekirdek çitledi
22:37 İzmir'de 14 yaşındaki bir çocuk silahla cinayet işledi
18:43 Bursa'da ilginç anlar! Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı
18:31 İzmir'de bir kişi evde tartıştığı 3 arkadaşını bıçakladı
16:19 Kastamonu'da bir kadın tartıştığı kocasının cinsel organını kesti
24.11.2019 17:02:50