18.06.2019 20:35
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Malatya'da üzerine yıldırım düşen çiftçi öldü

Malatya

MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, bahçede çalıştığı sırada üzerine yıldırım düşen çifti Mehmet Doğan (66), öldü.

MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, bahçede çalıştığı sırada üzerine yıldırım düşen çifti Mehmet Doğan (66), öldü.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Doğan, bahçe işleriyle uğraştığı sırada sağanak yağış başladı. Yağmurun dinmesini bekleyen Doğan bir anda üzerine düşen yıldırımla yere yığıldı. Köylüler yerde hareketsiz yatan Doğan'ı fark ederek durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Mehmet Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Doğan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


- Malatya
Kaynak: DHA
Hekimhan, Mehmet Doğan, Malatya, Güncel

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