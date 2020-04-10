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Malatya'da vatandaşlar fırın ve marketlere hücum etti

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararının ardından Malatya'da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti.

10.04.2020 23:36 | Son Güncelleme: 10.04.2020 23:36
Malatya'da vatandaşlar fırın ve marketlere hücum etti
İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ve Zonguldak 'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararının ardından Malatya 'da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti.

Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta bu gece 24.00 itibarıyla 2 günlük sokağa çıkma yasağı getirildi. Kararın açıklanmasının ardından 30 büyükşehir içerisinde yer alan Malatya'da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti. Şehir trafiğinde de yasak kararının ardından yoğunluk yaşanırken, fırın ve marketlerde yaşanan yoğunluk nedeniyle polis ekipleri önlem aldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Malatya, Güncel
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