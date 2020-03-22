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Malatya'da "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri yaşlıların taleplerini karşılıyor

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü olanların ve kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanıyor.

22.03.2020 20:08 | Son Güncelleme: 22.03.2020 20:24
Malatya'da
Malatya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü olanların ve kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanıyor.
Malatya Valiliği tarafından Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.
Bu kapsamda 112, 155 ve 156 destek hatlarını arayarak yardım talebinde bulunanların ihtiyaçları ekiplerce karşılandı.
Yazıhan Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, ilçede destek hatlarını arayarak yardım talebinde bulunanların ihtiyaçlarının karşılanması çalışmasına katıldı.
Büyüknalçacı, bu kişilerle pencereden sohbet ederek onların taleplerini dinledi.
Darende ilçesinde de Kaymakam Malik Çalışır'ın katılımıyla 65 yaş üstü üç ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi yardımı yapıldı.
Ailelerle kapı önünden görüşen Çalışır, onlara "Vefa Sosyal Destek Grubu"nun çalışma sistemi hakkında bilgi verdi.
Çalışır, ihtiyaçları bulunan kişilerin çekinmeden destek hatlarını arayarak yardım isteyebileceklerini anlatarak görevli personelin, ilçede tek başına yaşayan ya da bakıma muhtaç kişilerle her gün görüştüğünü kaydetti.
Bu arada, Darende Belediyesi tarafından da 65 yaş ve üzeri olanlara evde bakım ve tadilat hizmeti sunulacağı bildirildi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Malatya Valiliği, Yazıhan, Malatya, Güncel

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