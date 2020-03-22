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Malatya'da "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri yaşlıların taleplerini karşılıyor

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü olanların ve kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanmaya başlandı.

22.03.2020 20:10 | Son Güncelleme: 22.03.2020 20:12
Malatya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü olanların ve kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanmaya başlandı.
Malatya Vali Yardımcısı ve Yazıhan Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı ilçede 112, 155 ve 156 destek hatlarını arayarak yardım talebinde bulunanların ihtiyaçlarının karşılanması çalışmasına katıldı.
Büyüknalçacı, vatandaşlarla pencereden sohbet ederek, taleplerini dinledi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de sorumluluk alanlarında kendilere gelen talepler, doğrultusunda vatandaşların ihtiyacını karşıladı ve bazı vatandaşlara ekmek götürdü.
Darende ilçesinde de Kaymakam Malik Çalışır'ın katılımıyla 65 yaş üstü 3 ihtiyaç sahibi aileye, gıda kolisi yardımı yapıldı.
Vatandaşlarla evlerin kapısında selamlayarak "Vefa Sosyal Destek Grubu" hakkında bilgi veren Çalışır, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlarla, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların temel ihtiyaçlarını evde karşıladıklarını aktardı.
Çalışır, vatandaşların ihtiyaçlarını 112, 155, 156 çağrı numaralarını arayarak, bildirebileceklerini söyledi.
İlçede yüzün üzerinde tek başına veya bakıma muhtaç kişinin yaşadığını ve içlerinde kronik rahatsızlığı olanlarının da bulunduğunu belirten Çalışır, her gün görevli personeller tarafından isteklerinin olup olmadığı aranarak sorulacağını dile getirdi.
Yaşlıların cep telefonlarına, ulaşmaları gereken numaralar ekipler tarafından kaydedildi.
Darende Belediyesi tarafından da 65 yaş ve üzeri vatandaşların evde bakım ve tadilat hizmetlerinin yapılacağı bildirildi.
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Malatya’da ’Vefa Sosyal Destek Grubu’ ekipleri yaşlıların taleplerini karşılıyor

Kaynak: AA

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Malatya'da "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri yaşlıların taleplerini karşılıyor
Etiketler : Yazıhan, Malatya, Güncel

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