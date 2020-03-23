Malatya'da Vefa Sosyal Destek Grupları hizmet vermeye başladı

Malatya Valiliği ile ilçe kaymakamlıkları bünyesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grupları" il genelinde ihtiyacı olan 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların yardımına koşuyor.İçişleri Bakanlığı'nın talimatlarıyla Malatya Valiliği koordinesinde, sokağa çıkması kısıtlanan, yasaklanan tek başına yaşayan veya herhangi bir yakını olmayan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçlarını karşılanmak için oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grupları" görevlerine başladı.Sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşlar tarafından zorunlu ve temel ihtiyaçlarına yönelik taleplerini ilettikleri Alo 112, 155 ve 156 hatlarından vatandaşların talepleri bölge ve görev ayrımı yapılmaksızın alınarak doğrudan Malatya Valiliği koordinesiyle oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grupları" na iletiliyor.Yapılan çağrılar sonucunda, evlerinden çıkmayan vatandaşların tüm isteklerine cevap veren ekipler, evlere gıda kolisi, yemek, ilaç alımı ve diğer tüm istekleri yerine getiriyor.Malatya Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Müftülük ve Kızılay ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görevlilerinden oluşan ekipleri, talepleri en kısa sürede değerlendirerek vatandaşların yardımına koşuyor. - MALATYA

Kaynak: İHA