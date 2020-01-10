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Malatya'da yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı

Malatya Gençlik Federasyonu tarafında düzenlenen "Doğadaki Hayvanlara Yiyecek Bırakalım" etkinliği kapsamında yaban hayvanları Beydağı eteklerine yiyecek bırakıldı.

10.01.2020 17:08 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:40Malatya'da yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı
Gençlik Federasyonu tarafında düzenlenen "Doğadaki Hayvanlara Yiyecek Bırakalım" etkinliği kapsamında yaban hayvanları eteklerine yiyecek bırakıldı.
Malatya Gençlik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Malatya Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen "Doğadaki Hayvanlara Yiyecek Bırakalım" etkinliği çerçevesinde federasyon üyelerince Beydağı eteklerine kar nedeniyle yiyecek bulamayan yaban hayvanları için ekmek bırakıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Federasyonu Başkanı Ramazan Yavuz, kedilerine destek verenlere teşekkür etti.
Kış mevsimi nedeniyle sokak hayvanları ile yaban hayvanların yiyecek, bulmada sıkıntı yaşadığını aktaran Yavuz, "Hayvanlar aç kalmasın ve hayvanlar ölmesin. Bizler vatandaş olarak hayvanlara bakmak ve onları beslemek zorundayız. Biz, sivil tolum kuruluşları ve vatandaşlar olarak hayvanlara yiyecek bırakalım çağrısı yaptık." ifadelerini kullandı.

Beydağı, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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