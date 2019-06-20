20.06.2019 15:26
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Malatya'da yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Malatya'da yağmur hayatı olumsuz etkilediMalatya'da, öğle saatlerinde aniden etkili olan yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Malatya'da yağmur hayatı olumsuz etkiledi
Malatya'da, öğle saatlerinde aniden etkili olan yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte günlerdir yüksek seyreden hava sıcaklıklarının ardından aniden bastıran yağmura vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Sokakta yağmura yakalananlar korunmak için kapalı yerlere sığındı. Alt geçitleri suyla dolduran yağmur nedeniyle kentte trafik akışında aksaklıklar yaşandı. Göle dönen yollarda itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Etkili yağış kentte hasarlı kazalara yol açarken trafik ekipleri yollardaki sürücüleri hız yapmamaları konusunda uyardı.Malatya'da yağmur hayatı olumsuz etkiledi
Kaynak: DHA
Malatya, Güncel

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