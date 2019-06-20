20.06.2019 15:34
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Malatya'da yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Malatya

MALATYA'da, öğle saatlerinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

MALATYA'da, öğle saatlerinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte günlerdir yüksek seyreden hava sıcaklıklarının ardından aniden bastıran sağanağa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Sokakta yağmura yakalananlar korunmak için kapalı yerlere sığındı. Alt geçitler suyla dolarken, yağmur nedeniyle kentte trafik akışında aksaklıklar yaşandı. Göle dönen yollarda itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Etkili yağış kentte hasarlı kazalara yol açarken, trafik ekipleri yollardaki sürücüleri hız yapmamaları konusunda uyardı.

- Malatya
Kaynak: DHA
Malatya, Güncel

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