Malatya'da Yakalanan Bombalı Araçla İlgili 9 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

13 Kasım 2018 Salı 14:51



13 Kasım 2018 Salı 14:51

Malatya'da geçtiğimiz günlerde ele geçirilen bomba yüklü araçla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 9'u adliyeye sevk edildi.Elazığ-Malatya karayolunda 2 Kasım'da şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramalarda araca zulalanmış 30 paket halinde 28 kilo 26 gram plastik patlayıcı ele geçirilmişti.Aracı kullanan eski Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Diyarbakır Bağlar İlçe Başkan Yardımcısı A.R.Ü. gözaltına alınırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.Zanlının ilk ifadesinde irtibatta olduğu 4 şüpheli Diyarbakır'da aynı gün yakalanırken İzmir, Manisa, Elazığ, Antalya, Malatya ve Mardin'de de olayla bağlantılı olduğu belirlenen 13 kişi daha gözaltına aldı. Malatya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan ve aralarında A.R.Ü.'nün de bulunduğu 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.Diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - MALATYA