Malatya'da yakalanan iki kapkaç şüphelisinden biri tutuklandı
Malatya'da güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri tespit edilerek yakalanan 2 kapkaç şüphelisinden 1'i tutuklandı.
18.03.2020 14:14 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:14
Malatya 'da güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri tespit edilerek yakalanan 2 kapkaç şüphelisinden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Beydağı Mahallesi'nde hurdacılık yapan M.K'ye ait ve içerisinde 5 bin lira bulunan cüzdanı kapkaç yöntemiyle çalan, iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, iki şüphelinin kimliğini belirledi.
Yakalanan şüpheliler S.D. ve A.D, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.
Şüphelilerden S.D, tutuklandı, A.D ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Beydağı Mahallesi'nde hurdacılık yapan M.K'ye ait ve içerisinde 5 bin lira bulunan cüzdanı kapkaç yöntemiyle çalan, iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, iki şüphelinin kimliğini belirledi.
Yakalanan şüpheliler S.D. ve A.D, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.
Şüphelilerden S.D, tutuklandı, A.D ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Manşet
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