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Malatya'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Malatya'da yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü olarak bulundu.

06.08.2019 16:49 Malatya'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
Malatya'da yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesinde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Tevfik Temelli Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 1'inci katında yalnız yaşayan Süheyla Torun'dan (70) bir süredir haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelerek eve giren sağlık ekipleri Torun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı kadının cenazesi Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - MALATYA

Malatya, Torun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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