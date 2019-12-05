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Malatya'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yalnız yaşayan kadın evinde ölü olarak bulundu.

05.12.2019 19:50 | Son Güncelleme: 05.12.2019 20:02Malatya'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
'nın ilçesinde yalnız yaşayan kadın evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Kavaklıbağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Turgut Temelli Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 4'üncü katında yalnız yaşayan 48 yaşındaki L.İ.'den alamayan yakınları ikamete gelerek eve girdi. Yakınları L.İ.'yi yerde hareketsiz halde yatarken görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde L.İ.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bir süredir sağlık sorunları yaşadığı iddia edilen L.İ.'nin cenazesi polis ekiplerinin evde yaptığı incelemenin ardından Malatya Şehir Mezarlığı morguna kaldırıldı. - MALATYA

Battalgazi, Malatya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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