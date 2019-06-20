Malatya'da yasa dışı bahis operasyonu

Malatya
'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele
Şubesi ekiplerince yurt dışı bağlantılı internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla biri internet kafe 3 adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 4 telefon, tablet, 5 SIM kart, 2 hafıza kartı, 2 USB bellek, 3 hard disk ve ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya 7 mermi ele geçirildi.