20.06.2019 16:53
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Malatya'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 gözaltı

Malatya

MALATYA'da, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

MALATYA'da, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde internet üzerinden yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyon düzenlendi. Daha önceden belirlenen adreslere baskın yapan polis, 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 telefon, 1 tablet, 5 sim kartı, 2 hafıza kartı, 2 USB bellek, 3 harddisk ve 1 tabanca ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


- Malatya
Kaynak: DHA
Malatya, Güncel

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