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Malatya'da yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.

18.02.2020 17:09 | Son Güncelleme: 18.02.2020 17:10Malatya'da yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı

MALATYA'nın ilçesinde, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Doğanşehir ilçesinde internet üzerinden yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, 9 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; çok sayıda telefon, hat, bilgisayar ve 1 kurusıkı ile 1 tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürdü.



Doğanşehir, Güncel

Kaynak: DHA

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