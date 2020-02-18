Malatya'da yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Doğanşehir ilçesinde internet üzerinden yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, 9 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; çok sayıda telefon, hat, bilgisayar ve 1 kurusıkı ile 1 tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürdü.