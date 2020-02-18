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Malatya'da yasa dışı bahis operasyonunda 9 gözaltı

Malatya'da yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

18.02.2020 15:36 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:52Malatya'da yasa dışı bahis operasyonunda 9 gözaltı
'da yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi'nde yasa dışı bahis oynatıldığı belirlendi.
Eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, F.B, E.K, V.A, E.T, U.Ö, B.D, A.T, B.B ve E.K'yi gözaltına altı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapalan aramada 10 cep telefonu, 4 sim kartı, 4 bilgisayar kasası, 1 flash bellek, 4 laptop, 1 fiş yazıcısı, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 faturasız kuru sıkı tabanca, 1 tabanca ve bu silahlara ait şarjör ve mermiler ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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