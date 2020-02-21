Malatya'da yasadışı bahse: 4 tutuklama

MALATYA'da, polisin internet üzerinden yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, 8 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanıken, 4'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.