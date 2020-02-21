Haberler » Güncel » Malatya'da yasadışı bahse: 4 tutuklama - Haber

Malatya'da yasadışı bahse: 4 tutuklama

MALATYA'da, polisin internet üzerinden yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü, tutuklandı.

21.02.2020 11:27 | Son Güncelleme: 21.02.2020 11:28Malatya'da yasadışı bahse: 4 tutuklama

MALATYA'da, polisin internet üzerinden yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, 8 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanıken, 4'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
11:35  Cemre ne zaman düşecek? 2020 cemre tarihleri? Cemre suya ve toprağa ne zaman düşecek?
11:04  Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
10:43  Erman Altıkardeş kimdir? Survivor'a dahil olan Erman Altıkardeş kaç yaşında, nereli?
21.02.2020 12:24:35