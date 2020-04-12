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Malatya'da yasağın 2'nci gününde sessizlik

MALATYA'da, koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

12.04.2020 12:20 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:21
Malatya'da yasağın 2'nci gününde sessizlik

MALATYA'da, koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

Koronavirüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında, 30 büyükşehir ve Zonguldak 'ta 48 saatlik sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de Malatya 'da halk evlerinde kaldı.

Kentte, yasağın ikinci günü yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Soykan, 15 Temmuz ve Emekliler Meydanı'nın boş kaldığı görüldü. Dışarı çıkma izni olanların ise maske ve eldivenle önlem aldığı görüldü. Sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlar ise polis ekiplerince uyarılarak, evlerine gönderildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Zonguldak, Malatya, Güncel
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