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Malatya'da yasağın 2'nci gününde sessizlik

Malatya'da yasağın 2'nci gününde sessizlikMALATYA'da, koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

19.04.2020 12:58 | Son Güncelleme: 19.04.2020 13:03
Malatya 'da yasağın 2'nci gününde sessizlik
MALATYA'da, koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.
Koronavirüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saatlik sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de Malatya'da halk evlerinde kaldı. Kentte, yasağın ikinci günü yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu meydan, cadde ve sokakların boş kaldığı görüldü. Dışarı çıkma izni olanların ise maske ve eldivenle önlem aldığı görüldü. Yasağa uymayan vatandaşlar ise polis ekiplerince uyarılarak, evlerine gönderildi. Malatya’da yasağın 2’nci gününde sessizlik

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Malatya, Güncel
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