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Malatya'da yaşlı kadın evde ölü bulundu

Malatya'da yaşlı bir kadın eşi tarafından evde ölü bulundu.

08.01.2020 13:10 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:15 Malatya'da yaşlı kadın evde ölü bulundu

'da yaşlı bir kadın eşi tarafından evde ölü bulundu.


Olay,Battalgazi ilçesine bağlı Büyük Mustafa Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; ailesiyle birlikte Güllüce Sokak'ta bir apartmanın 2'inci katında yaşayan Yeter Apo'yu (88) sabah saatlerinde yerde hareketsiz şekilde bulan eşi B.A. durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yüz kısmında çeşitli morluklar tespit ettiği Yeter Apo'nun hayatını kaybettiğini belirledi. İfadesine başvurulan Yeter Apo'nun eşi B.A. gece 03.00 sularında uyuduğunu, sabah kalktığında eşini yerde hareketsiz bulduğunu belirtti. Yaşlı kadının cenazesi cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. - MALATYA


Malatya, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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