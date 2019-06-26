26.06.2019 13:05
Haberler » Güncel » Haber

Malatya'da yerleşim yerine inen kurt telef oldu

Malatya

Malatya'nın Darende ilçesinde yiyecek bulabilmek için yerleşim yerine inmesi güvenlik kameralarınca görüntülenen kurt, aracın çarpması sonucu telef oldu.

Malatya 'nın Darende ilçesinde yiyecek bulabilmek için yerleşim yerine inmesi güvenlik kameralarınca görüntülenen kurt, aracın çarpması sonucu telef oldu.
İlçenin Nadir Mahallesi'nde plakası belirlenemeyen bir otomobil, bir süredir ilçede gezerek yiyecek araması kameralara yansıyan kurda çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobilin altında kalan kurt telef oldu.
Telef olan kurt, 22 Haziran'da ilçenin Zaviye Mahallesi'nde tarihi Somuncu Baba Külliyesi önüne kadar gelen kurt, külliyedeki ve Tohma Kanyonu girişindeki güvenlik kameraları tarafından görüntülenmişti.
Kaynak: AA
Darende , Malatya , Güncel

Son Dakika Haberleri
15:32 Vali Ayhan ve Belediye Başkanı Bilgin, Kayseri Pancar Kooperatifi'ni ziyaret etti
15:31 DEAŞ'ın sözde emiri adliyeye sevk edildi
15:31 Kursiyerlerin yıl sonu gururu
15:31 Ereğli'de polis adayları fotoğrafçılık kursu aldı
15:31 Camiye giderken otomobilin çarpmasıyla öldü
15:30 Paletli yüzme Avrupa Şampiyonası başladı
15:30 Konyaaltı Belediyesi'nde 'bağımlılık' eğitimi