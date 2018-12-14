Malatya'da Yerli Malı Haftası Kutlandı

Malatya
'nın Yeşilyurt
Yeşilyaka İlk ve Ortaokulunda Yerli Malı
Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.
Hafta dolayısıyla öğretmen ve öğrencilerin getirmiş oldukları yiyeceklerle yapılan aşure, İlçe Kaymakamı Turgay Gülenç tarafından misafirlere ve okulda bulunanlara ikram edildi. İnönü Üniversitesi
Astronomi ve Uzay Bilimi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Tuncay Özdemir'in destekleriyle üniversitede getirilen teleskopla uzay gözlemi, öğrencilerde büyük bir merak uyandırdı. Okul Müdürü
Mustafa Coşkun, etkinlikte yaptığı konuşmada, her yıl okullarda yapılan yerli malı etkinliklerinin, sıradanlıktan çıkarılıp velilerin ve davetlilerin katılımıyla farklı bir ilgi uyandırması amacıyla böyle bir program düzenlendiğini belirti.
Etkinlik, öğrencilerin halk oyunları gösterisi ve bağlama eşliğinde müzik dinletisi ile sona erdi.
Etkinliğe, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, Tuncay Özdemir, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necdet Konan, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.
Yeşilyurt,Malatya,Yerli Malı
14 Aralık 2018 Cuma 13:57