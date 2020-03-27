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Malatya'da yerli tanı kiti üretimi çalışmasına başlandı

Malatya'da yerli tanı kiti üretimi çalışmasına başlandıMALATYA İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Fizyoloji Anabilim Dalı geliştirme laboratuarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için yerli tanı kiti üretimi için çalışmalara başlandı.

27.03.2020 10:08 | Son Güncelleme: 27.03.2020 10:08
Malatya'da yerli tanı kiti üretimi çalışmasına başlandı
Malatya 'da yerli tanı kiti üretimi çalışmasına başlandı
MALATYA İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Fizyoloji Anabilim Dalı geliştirme laboratuarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için yerli tanı kiti üretimi için çalışmalara başlandı. Turgut Özal Tıp Merkezi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sedat Yıldız, ekibi ile birlikte 3 aşamada üretime geçirmeyi planladıkları tanı kitine ilişkin çalışmaları 2 ayda tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.
Çin'de ortaya çıkan ve küresel salgına dönüşen yeni koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemler artırılıyor. Türkiye'de de ölümlere yol açan virüsün yayılmaması içi ülke genelinde önlemler alındı. Türkiye'de de etkisini artıran koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 15 dakikada virüs tespiti yapan hızlı tanı kitleri 23 Mart'ta Çin'den Türkiye'ye getirildi. Bu gelişmenin ardından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Fizyoloji Anabilim Dalı geliştirme laboratuarında, yeni koronavirüs (Kovid-19) için yerli tanı kiti üretimi için çalışmalara başlandı. Turgut Özal Tıp Merkezi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sedat Yıldız ile ekibi yerli hızlı tanı kitini üretmek için çalışmalara başladı. 3 aşamada üretime geçmesi planlanan tanı kitlerinin 30 ile 60 gün içerisinde çalışmaların sonuçlanması tahmin ediliyor.
Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sedat Yıldız, amaçlarının dışa bağlılığı kaldırmak olduğunu, Türkiye'ye ve çok sayıda ülkeye yetebilecek miktarda kiti bedavaya yakın bir fiyata üretmek olduğunu belirterek, "Koronavirüse karşı antikor üreterek, onun antijenini tespit etmeye yönelik her hangi bir teknik oluşturarak bu virüsü çok kısa sürede test edebilecek bir tanı kitini oluşturma hedefindeyiz ve çalışmalarımıza başladık" dedi.
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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Turgut Özal, Malatya, Güncel

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