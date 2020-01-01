Malatya'da yılbaşı coşkusu

Malatyalılar yeni yıla coşkuyla 'Merhaba' dedi. Eğlence merkezlerinde düzenlenen yılbaşı kutlamalarında vatandaşlar yeni yıla eğlenerek girdi.



Malatya'da yeni yıl dolayısıyla oteller ve eğlence mekanları da birbirinden renkli programlar hazırladı. Saatler 00.00'ı gösterdiğinde geri sayımla birlikte Malatyalılar yeni yıla "merhaba" dedi. Birbirlerinin yeni yıllarını kutlayan vatandaşlar, daha sonra doyasıya eğlendiler.



Öte yandan yılbaşı nedeniyle Malatya polisi de güvenlik tedbirlerini üst seviyeye çıkardı. Bir çok noktada denetimleri arttıran polis ekipleri, halkın huzurlu ve güvenli bir şekilde yeni yıla girmeleri adına sabaha kadar görevinin başında olacak. - MALATYA

Kaynak: İHA