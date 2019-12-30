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Malatya'da yılbaşı tedbirleri

Malatya'da vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak için İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bir dizi tedbir alındı.

30.12.2019 18:36 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:36 Malatya'da yılbaşı tedbirleri
Malatya'da vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak için İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bir dizi tedbir alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, halkın yılbaşını huzur ve güven ortamı içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla genel güvenlik ve asayişin temini açısından uygulanan tedbirlere ek olarak bir takım ek tedbirler alınacak.
Yılbaşı tedbirleri kapsamında 1589 genel hizmet personeli, 41 trafik ekibi, 211 trafik personeli, 3 hava aracı ile 2 dedektör köpek görevlendirildi.
Halkın yoğun olarak bulunabileceği yerlerde yaya devriye sayısı arttırıldı, gerek şehir içi gerekse şehirlerarası yol güzergahlarında trafik ekiplerince yapılan çalışmalarla vatandaşların huzurlu ve güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için de tedbir alındı.
Vatandaşların huzur ve güven içerisinde ziyaretlerini ve alış veriş yapmalarını sağlamak için kalabalık olan alış veriş merkezlerinin bulunduğu sokaklar, ana arterler ile caddelerde, parklarda, bahçelerde, havaalanı, terminal ve istasyonlarda emniyet personeli görevlendirildi.
Eğlence merkezlerinde meydana gelebilecek olayların önlenebilmesi veya taşkınlık suretiyle vatandaşların huzur ve sükununu bozucu davranışların men edilebilmesi amacıyla da denetimler yapılacak. Gerektiğinde şüpheli şahıslar, otolar ve umuma açık yerlerde denetimler ifa edilecek, suç unsuruna rastlanılması durumunda gerekli işlemler yapılacak.
Vatandaşlar meydana gelen olaylarla ilgili ihbarlarını "155 Polis İmdat" hattı üzerinden yapabilecek.

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Kaynak: AA

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