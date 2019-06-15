15.06.2019 11:10
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Malatya'da YKS heyecanı

Malatya

Malatya'da, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı.

Malatya'da, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı.
Kentte YKS'ye girecek birçok aday, saatler öncesinde sınavın yapılacağı merkezlere giderek, sınav saatini bekledi.
Battalgazi Atatürk Ortaokulunda ise sınav saatini yakınlarıyla bekleyen adaylar, gölgelik alanları tercih etti.
Sınava girenlerin yakınlarından bazıları, sınavın yapıldığı binanın çevresinde Kur'an-ı Kerim okuyarak, bazıları ise örgü yaparak, sınavın bitmesini bekledi.
Malatya'da YKS'ye 36 bin adayın gireceği belirtildi.
Kaynak: AA
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