Malatya'da Yol Çizgileri ve Levhalar Yenilendi

Malatya
Büyükşehir Belediyesinin bu yıl kent genelindeki yollarda 2 bin 630 kilometrelik yol çizgisi çalışması ile 8 bin 900 levhalama yaptığı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde araç trafiğinin daha rahat sağlanabilmesi levhalama ve işaretleme çalışmaları yapıldı.
Kırsal bölgedeki yollarda, trafik yön levhalarının bulunmaması ve mevcut levhaların yıpranması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 8 bin 900 levhalama çalışması yaptı. Ekipler ayrıca, yıl içerisinde yaklaşık 2 bin 630 kilometre yol işaretleme çalışması gerçekleştirdi.
Malatya
02 Aralık 2018 Pazar 15:29